Chcielibyście powrotu Christophera Nolana do filmów DC? Reżyser zabrał głos

Warner Bros.

W polskich kinach macie aktualnie okazję zobaczyć Tenet, najnowszy film Christophera Nolana, jednego z najważniejszych i zarazem najpopularniejszych reżyserów na świecie. Większość jego ostatnich produkcji spotkała się z tak dobrym przyjęciem wśród krytyków i widzów, że armia fanów twórcy nieustannie się rozrasta. Z kolei miłośnicy popkultury maści wszelakiej wciąż wspominają chwile, gdy artysta dzielił się ze światem swoją wizją Batmana w trylogii Mrocznego Rycerza. Od czasu do czasu pojawiają się spekulacje na temat ewentualnego powrotu Nolana do świata DC - teraz on sam postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Reżyser i John David Washington, odtwórca głównej roli w Tenet, wzięli udział w wywiadzie dla internetowego kanału Geeks of Color. Aktor został w nim zapytany, jak odnosi się do plotek w kwestii obsadzenia go jako Zielonej Latarni w przyszłych projektach superbohaterskich Warner Bros. Co ciekawe, Washington wskazał wówczas na Nolana, mówiąc: "Zapytajcie jego" - większość komentatorów odebrała taki obrót spraw jako ewentualną propozycję dla twórcy. Autor Incepcji odparł jednak po chwili:

Wydaje mi się, że moja przygoda z DC dobiegła już końca.

To kolejny raz, gdy reżyser podkreśla swoje definitywne rozstanie z kinem superbohaterskim. Z drugiej jednak strony w tym samym wywiadzie przyznał on, że praca nad trylogią Mrocznego Rycerza z perspektywy czasu stała się w jego karierze bodajże najistotniejszym "katalizatorem".