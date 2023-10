Invincible. Będzie aktorski film kinowy!!! [NYCC 2023]

fot. materiały prasowe

Na trwającym właśnie konwencie New York Comic Con odbył się panel poświęcony 20-leciu komiksów Roberta Kirkmana czyli Invincible i The Walking Dead. Podczas sesji Q&A twórca zdradził, że trwają prace nad filmem aktorskim na podstawie serii Niezwyciężony. Produkcja ma trafić na duży ekran.

Po panelu miałem okazje porozmawiać chwilę z Robertem i podpytać go o stan tego projektu. Oto co mi powiedział:

Obecnie pracujemy nad scenariuszem. Jest on na zaawansowanym poziomie ale jeszcze daleka droga przed nami do jego ukończenia. Strajk mocno nas spowolnił. Dopiero od kilku dni mogliśmy wrócić do normalnej pracy. Trochę czasu nam zajmie nim wrócimy do odpowiedniego rytmu. Nie mamy też jakiegoś deadline-u wyznaczonego przez studio Universal dla którego realizujemy aktorskiego Invincible. Nie zastanawialiśmy się jeszcze nawet nad obsadą choć nie będę ukrywać, że marzy mi się udział J.K Simmonsa w tym projekcie jako Omni Man. Czy jednak to się wydarzy? Nie mam pojęcia. Jak wspomniałem to nie jest jeszcze ten etap.

3 listopada na platformę streamingowej Prime Video trafi 2 sezon serialu animowanego Invincible nad którym zespół Kirkmana pracował przez ostatnie dwa lata. Podobno oglądalność pierwszej odsłony jest tak dobra, że zespół Roberta ma dużo wolności twórczej, a co za tym idzie serial będzie utrzymywana przez Prime Video. Prace nad 3 sezonem już ruszyły.