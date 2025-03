Gwiazdor wrócił do aktorstwa po 6 latach. Dlaczego? To "niczym wakacje"

Fot. HBO

Matthew McConaughey, znany z Detektywa, Interstellar czy Wilka z Wall Street, zrobił sobie przerwę od aktorstwa, która trwała sześć lat. W tym czasie wydał memoir Greenlights, spędził czas z rodziną i użyczył głosu kilku animowanym postaciom, między innymi na potrzeby Sing 2. Czuł, że potrzebuje napisać swoją własną historię.

Po sześciu latach Matthew McConaughey postanowił jednak wrócić do aktorstwa i wystąpi w filmie The Rivals of Amziah King. Dlaczego? Gdy zobaczył scenariusz, opowiadający o mężczyźnie i jego relacji z córką zastępczą, przekonał go siebie oryginalnym pomysłem i poczuciem, że ma do czynienia z czymś, co jest mu bliskie.

Dlaczego Matthew McConaughey wrócił do aktorstwa po 6 latach?

Nie dorastałem tam, ale znam takie miejsca i takich ludzi, którzy żyją w środku kraju — zdradził McConaughey. — Ta grupa ludzi w południowo-wschodniej Oklahomie, gdzie rozgrywa się akcja filmu, zna Konstytucję, zna zasady, według których żyje, a także nie szuka ani nie otrzymuje aprobaty od reszty świata. Rozumiem ich.

Wygląda więc na to, że projekt przekonał go do siebie tym, że opowiada o ludziach i miejscach, które są mu bliskie i znane. McConaughey nawet dodał, że The Rivals of Amziah King pomogło mu odkryć na nowo miłość do aktorstwa.

Przypomniałem sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo lubię występować. Po drugie, że jestem w tym dobry. Po trzecie, że aktorstwo jest dla mnie niczym wakacje, ponieważ kiedy się za to zabieram, to mój jedyny cel i nic innego dla mnie nie istnieje. Kiedy rano wychodzę do pracy, żona mówi, że mam dać z siebie wszystko i zajmie się dzieciakami. Postrzegam to więc jako wakacje, ponieważ nie muszę robić kilku rzeczy na raz, tylko skupiam się na jednej: odnalezieniu mojej postaci.

The Rivals of Amziah King zadebiutuje 10 marca 2025 roku.