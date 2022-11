Ironheart - jak Czarna Pantera 2 wprowadza do serialu? Riri Williams pójdzie śladami Iron Mana...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W filmie Czarna Pantera 2 zadebiutowała nowa postać z komiksów Marvela, czyli Riri Williams. Wielu widzów zastanawiało się, czy wprowadzenie jej na tym etapie na pewno było koniecznie, skoro i tak poznamy bohaterkę w jej własnym solowym serialu, zatytułowanym Ironheart. Wcielająca się w nią Dominique Thorne postanowiła wyjaśnić, skąd ta decyzja i dlaczego fani musieli poznać Ironheart właśnie podczas seansu Wakandy w moim sercu.

Wiele recenzentów skrytykowało fakt, że w Czarnej Panterze 2 pojawiło się tak wiele wątków i bohaterów, które ich zdaniem niepotrzebnie wydłużyły czas trwania filmu. Do tej i tak już rozbudowanej historii dodano także Riri Williams, przez co część widzów odniosła wrażenie, że z tą decyzją zrobiło się w filmie zbyt tłoczno.

Dlaczego Ironheart zadebiutowała w Czarnej Panterze 2?

Dominique Thorne w rozmowie z portalem Collider wyjaśniła jednak, dlaczego spodobało jej się przedstawienie Riri Williams widzom w ten sposób.

Moim zdaniem jedną z piękniejszych rzeczy dotyczących Riri jest to, że zarówno w komiksach, jak i na ekranie poznajemy ją pomiędzy jednym zwyczajnym dniem, a drugim. W pewnym sensie widzowie mają szansę zerknąć tak na jej codzienność. Zamiast typowego origin story, które można oczekiwać na wieść, ze zostanie wprowadzony nowy superbohater, jesteśmy świadkami dnia dziewiętnastoletniej studentki, która w wolnym czasie zrobiła coś szalonego i musi teraz stawić czoła konsekwencjom.

Następnie powiedziała, dlaczego poznaliśmy ją akurat w takim momencie.

Gdy zanurzamy się w jej świat jako Ironheart, równocześnie mamy szansę poznać trochę lepiej to, kim jest sama Riri, gdy stawka nie jest jeszcze tak wysoka, a także w jakie przygody może się wpakować, gdy posłuży się tymi samymi ambicjami, przez które w pierwszej kolejności znalazła się w takiej sytuacji. Do pewnego momentu Wakandy w moim sercu zastanawiamy się, dlaczego teraz? Dlaczego właśnie w tym momencie spotykamy Riri Williams? Cóż, właśnie w tamtym momencie zdała sobie sprawę, jaki potencjał drzemie w jej umyśle.

Kim jest Ironheart? Poznajcie następczynię Iron Mana

Poniżej znajdziecie historię Ironheart z komiksów:

Bohaterka po raz pierwszy pojawiła się w komiksie z 2016 roku, zatytułowanym "Invincible Iron Man (Vol. 3) #7". Tony Stark wspomina w nim o genialnej piętnastolatce, mając na myśli właśnie Ironheart.

Ironheart - jak Czarna Pantera 2 wprowadza do serialu?

Riri Williams w finale Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu wraca na uczelnię, a Shuri zapewnia ją, że jest bezpieczna. Mimo to, są małe szanse na to, że nie stanie się celem, skoro jest jedyną osobie na świecie, zdolną do wymyślenia maszyny wykrywającej vibranium.

To jednak nie wszystko. Na końcu filmu dowiadujemy się, że jej kostium z vibranium pozostał w Wakandzie, więc w serialu bohaterka będzie musiała zbudować nowy, podobnie jak Iron Man. Czarna Pantera 2 zapewniła jej też powiązanie z dwoma najpotężniejszymi królestwami w MCU. Kluczowe jest także to, że królowa Ramonda oddała życie, by ratować Riri, co prawdopodobnie zainspiruje ją do stania się superbohaterką.

Warto też pamiętać o tym, że producent Nate Moore w rozmowie z CinemaBlend zdradził, że serial Ironheart będzie kontynuacją filmu:

Serial jest bezpośrednim sequelem filmu. Riri weźmie ze sobą doświadczenia z Wakandy do domu i MIT. Okaże się, że są pewne ciekawe konsekwencje jej przygód, przez które jej życie obierze nowy, pełen przygód kurs.

To jest interesujące szczególnie w kontekście tego, że w serialu Ironheart zmierzy się z kimś zupełnie innym, niż Namor czy agenci dyrektor de Fontaine - stawi czoła magii w postaci Parkera Robbinsa, znanego jako The Hood.