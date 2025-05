Zwiastun serialu Ironheart. Czy to godna następczyni Iron Mana?

fot. Marvel Studios

Reklama

Serial Ironheart zaprezentuje następczynię Tony'ego Starka, którą fani Marvela mogą dobrze kojarzyć z komiksów. W rzeczywistości bohaterka już zadebiutowała w filmie z serii o Czarnej Panterze, a teraz - po długim wyczekiwaniu - możemy ją ujrzeć w akcji. Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji poniżej.

Ironheart - zwiastun

ROZWIŃ ▼

Ironheart - co wiadomo o serialu?

Ironheart dzieje się po wydarzeniach z Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i stawia naprzeciw siebie magię i technologię, kiedy to Riri Williams (Dominique Thorne) - młoda, genialna wynalazczyni i studentka MIT - powraca do rodzinnego Chicago. Ma ona swój własny pomysł na tworzenie zbroi, inspirowany legendarnym Iron Manem. Jednak w pościgu za ambicją poznaje tajemniczego, czarującego Parkera Robbinsa zwanego również jako The Hood.

Ironheart - plakat Zobacz więcej Reklama

Do obsady serialu należą również Lyric Ross, Regan Aliyah, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Matthew Elam i Anji White.

Premiera została zaplanowana na 25 czerwca 2025 roku na platformie streamingowej Disney+.

Zobacz także: Marvel, jakiego jeszcze nie widzieliście. Spider-Noir ma zachwycający zwiastun!

Najlepsze superbohaterki Marvela i DC