Istoty fantastyczne przeciętnie w box office. Jak sobie radzi Królestwo Planety Małp?

fot. materiały prasowe

Istoty fantastyczne zajęły pierwsze miejsce w Ameryce Północnej, zbierając 34 mln dolarów. Jest to wynik poniżej oczekiwań, bo szacowano minimum 40 mln dolarów. Powód? Eksperci są jednogłośni: przeciętne recenzje krytyków wpłynęły na decyzje widzów, którzy nie wybrali się do kin. Jednakże według CinemaScore familijna przygoda dostała A, czyli dobrą ocenę widzów wychodzących z premierowych seansów. To powinno zagwarantować niskie spadki frekwencji.

Istoty fantastyczne - box office świat

Na świecie też nie notuje on rewelacyjnych wyników. Zebrano tylko 20 mln dolarów z 59 krajów (razem z pokazami przedpremierowymi 24 mln dolarów). Sumując, na koncie 59 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów. Według analityków rynku na świecie film familijny także zbiera jednak dobre opinie widzów, co też powinno zagwarantować niskie spadki frekwencji w kolejnych tygodniach.

fot. materiały prasowe

Królestwo planety małp - box office

Królestwo Planety Małp notuje spadek frekwencji o 56%, więc mniejszy niż szacowano po zaskakująco niskiej ocenie widzów w CinemaScore (zbierają opinię tuż po premierowych seansach). Osiąga tym razem 25,7 mln dolarów wpływów (razem 101 mln dolarów). Na świecie radzi sobie lepiej - 40,6 mln dolarów z 56 krajów (razem 136,3 mln dolarów). Sumując na koncie 237,5 mln dolarów przy budżecie 160 mln dolarów.

fot. Twentieth Century Fox

The Strangers - Chapter 1 - box office

The Strangers: Chapter 1 to ostatnia nowość weekendu. Film ląduje na miejscu trzecim z wynikiem 11,5 mln dolarów. Negatywne recenzje mogą jednak wpłynąć na większe spadki frekwencji. Horror jeszcze nie trafił do innych krajów.

fot. Lionsgate

Garfield - box office

W wielu krajach świata przed premierą w USA animacja Garfield już zarabia pieniądze. Do tej pory zebrano 49 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów.

Źródło: YouTube, Sony Pictures Entertainment

Kaskader - box office

Kaskader notuje w miarę niskie spadki i zbiera tym razem 8 mln dolarów w Ameryce Północnej. Do tej pory osiągnięto 62,5 mln dolarów wpływów. Natomiast na świecie zbiera 7,2 mln dolarów (razem 64,6 mln dolarów). Sumując, na koncie 127,6 mln dolarów przy budżecie 130 mln dolarów. Jest to rozczarowujący wynik i raczej nie ma szans na zwrot kosztów podczas kinowej emisji. To wszystko pomimo świetnych opinii widzów i krytyków.

fot. materiały prasowe