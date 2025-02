Zwiastun finałowego sezonu serialu Bosch: Dziedzictwo. Jak zakończy się hit Prime Video?

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Titus Welliver powraca w roli tytułowego Boscha w finałowym sezonie serialu Bosch: Dziedzictwo od Prime Video. Produkcja zadebiutuje 27 marca 2025 roku i zakończy się 17 kwietnia 2025 roku. 3. sezon będzie sobie liczyć 10. odcinków. Chociaż uniwersum Boscha ma się dobrze i powstaną kolejne spin-offy z postaciami z książek Michaela Connelly'ego, tak ta konkretna produkcja doczeka się swojego finału.

Z tej okazji Prime Video opublikowało zwiastun 3. sezonu.

Bosch: Dziedzictwo - informacje o 3. sezonie

3. sezon Bosch: Dziedzictwo jest oparty na dwóch bestsellerowych książkach autorstwa Michaela Connelly'ego, czyli Desert Star i The Black Ice. Fabuła skupi się na śledztwie w sprawie Kurta Dockweilera, która może zrujnować życia całej trójki głównych bohaterów. Zniknięcie rodziny prześladuje Harry'ego Boscha i zmusza go do skonfrontowania swoich granic sprawiedliwości.

W obsadzie 3. sezonu znajduje się: Stephen A. Chang, Denise Sanchez, Scott Klace, Gregory Scott Cummins, Troy Evans, Paul Calderon, Celestino Corneille, Chris Browning, Tommy Martinez, Andrea Cortes, Orla Brady, Michael Reilly Burke, Dale Dickey, Miles Gaston Villanueva, Manuel Uriza oraz Chris Bauer.

