Kontynuacja It Ends With Us raczej nie powstanie. Jakie powody?

It Ends With Us to jeden z największych sukcesów tegorocznego kinowego okresu letniego. Film zarobił na całym świecie 242 mln dolarów, a przewiduje się, że ostatecznie dobije do 285-300 mln dolarów. Przy takich zarobkach wydawałoby się, że kwestia ogłoszenia kontynuacji ekranizacji bestsellerowej powieści Collen Hoover, będzie tylko kwestią czasu. Ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i druga część serii może nigdy nie powstać.

It Ends With Us - czy jest szansa na drugą część?

Warto zaznaczyć, że budżet It Ends With Us wyniósł zaledwie 25 mln dolarów i oczekuje się, że zysk wyniesie co najmniej 25-30 mln dolarów dla Sony Pictures, Wayfarer Studios i TSG Entertainment. Inne źródła podają dwukrotność tej liczby, ale wszystkie te wyliczenia nie zawierają marży obejmującej kina, ani też premii za wyniki dla Blake Lively i Justina Baldoniego.

W 2022 roku została wydana kontynuacja zatytułowana It Starts With Us, na której mógłby opierać się ewentualny drugi film. Jednak przez konflikt Lively i Baldoniego nie wiadomo, czy będą jakiekolwiek plany na sequel It Ends With Us. Przypomnijmy, że jeszcze przed premierą filmu pojawiły się głosy, że reżyser skonfliktowany jest z resztą obsady, ponieważ nie brał udziału w promocji swojego filmu. Kością niezgody miała być forma marketingu, jako że It Ends With Us opowiada o przemocy domowej, a główna gwiazda widowiska promowała film jako komedię romantyczną.

Jedno ze źródeł, które rozmawiało o tej sprawie z Variety, podało, że kontynuacja It Ends With Us to niezbadane terytorium i nikt nie ma pojęcia, jak miałaby wyglądać druga część serii. Dodano, że prawdopodobnie nie ma szans, aby Lively i Baldoni mieli ze sobą jeszcze kiedykolwiek ze sobą współpracować.

Jednak to Baldoni i jego firma Wayfarer posiadają prawa do obu powieści Collen Hoover. Wyłącznie od reżysera zależy, czy filmowa adaptacja It Starts With Us powstanie, ale ciężko sobie wyobrazić, aby w głównej roli nie powróciła Blake Lively. Z kolei Sony Pictures posiada automatyczną opcję zdobycia praw do dystrybucji filmu, ale nie może zmusić Baldoniego, aby produkcja powstała. Niewykluczone, że w przyszłości temat kontynuacji It Ends With Us powróci, ale wydaje się, że obecnie konflikt głównej gwiazdy z twórcą filmu jest jeszcze zbyt świeży, aby mogli rozmawiać o ewentualnej drugiej części.