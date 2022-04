It Takes Two - Amazon przejmuje filmową adaptację popularnej gry. Firma The Rocka za sterami

EA

It Takes Two to gra, która stała się nieoczekiwanym hitem, zgarniając wiele branżowych nagród, w tym tę najważniejszą, czyli statuetkę The Game Awards dla najlepszej gry roku. Przygotowywana jest filmowa adaptacja produkcji. Amazon przejął projekt, za którego produkcję będą odpowiadać firmy dj2 Entertainment oraz należąca do Dwayne'a The Rocka Johnsona Seven Bucks Poductions.

Za scenariusz będą odpowiadać Pat Casey i Josh Miller. Panowie stworzyli wcześniej skrypt do dobrze przyjętej innej adaptacji popularnej gry, czyli filmu Sonic. Szybki jak błyskawica.

Oryginał to kooperacyjna gra przygodowa. Opowiada ona o małżeństwie May i Codym. Para rozważa rozwód. Jednak pewnego dnia ich umysły zostają przeniesione do lalek, stworzonych przez ich córkę na wzór rodziców. Bohaterowie będą musieli współpracować, aby powrócić do swoich ciał. Ta przygoda okaże się również prawdziwym testem dla ich związku.