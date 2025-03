Nowy zwiastun Oszukać przeznaczenie 6. Śmierć na kolejne tysiąc sposobów czy coś nowego?

fot. materiały prasowe

Seria Oszukać przeznaczenie powraca. To już 6. odsłona, którą tym razem reżyseruje Zach Lipowsky i Adam Stein. Nowy rozdział w tej serii ma rozbudować uniwersum i pokazać je z nieco innej strony niż do tej pory. Przy tym wszystkim zachowa oczywiście swoje elementy charakterystyczne i specyficzny typ grozy związany z lękiem przed teoretycznie irracjonalnym, ale możliwym zagrożeniem. Krótka zapowiedź zwiastuna z dnia wczorajszego pokazała, co by było gdyby podczas przyjęcia kawałek szkła wpadł przypadkiem do misy z lodem, który podaje się gościom.

Teraz możemy zobaczyć w pełni, co nowa część serii ma do zaoferowania.

Poprzednie części serii w serwisie Rotten Tomatoes otrzymały następujące oceny od krytyków:



Oszukać przeznaczenie 6 - co wiadomo?

Zmiana formuły sugeruje, że być może seria odejdzie od klasycznego schematu w którym grupa osób prześladowana jest przez nieuchronną zagładę. Zamiast tego być może dostaniemy historię w której protagoniści nie będą skazani na marny los, tylko wraz z widzem zaczną badać dziwaczne zjawisko. Szósta część wyróżni się też powrotem zmarłego Tony'ego Todda Jego postać Williama Bludwortha, przewijała się w serii, ale tym razem bohater ma dostać więcej miejsca w scenariuszu.

Za reżyserię filmu odpowiadają Zach Lipowsky i Adam Stein. Z kolei scenariuszem zajmują się Guy Busick i Lori Evans Taylor.

Premiera produkcji zapowiedziana na 16 maja 2025 roku.

