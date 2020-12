Izraelski fotograf zmienił Gal Gadot w Wonder Woman na długo przed pierwszym filmem

Źródło: materiały prasowe

Wonder Woman 1984 ma niedługo swoją premierę w kinach na całym świecie (tam, gdzie jest to możliwe). Okazuje się, że Gal Gadot na wiele lat przed otrzymaniem roli Diany Prince, została sportretowana w kostiumie Amazonki w sesji zdjęciowej tworzonej przez znanego w Izraelu fotografa, Mosesie Pini Siluku.

Artysta Przedstawił Gal Gadot jako Wonder Woman w sesji zdjęciowej dla magazynu Sheva Leylot, siedem lat przed tym, jak otrzymała swoją rolę. Przypominijmy, że zadebiutowała w tej roli w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości z 2016 roku.

Wtedy była wschodzącą gwiazdą w Izraelu z marzeniami i determinacją do ich realizacji. Latała po całym świecie, pracując i opiekując się swoją rodziną, co zrodziło u mnie pomysł na przedstawienie jej jako superbohaterkę. Była bardzo szczęśliwa, mogąc pozować do tego zdjęcia. Żadne z nas nie zdawało sobie wtedy sprawy, że fotografujemy to, co nas czeka.

https://twitter.com/TimesofIsrael/status/1339417794098520064

Użytkownik Instagrama, RenderGoddes zaprezentował jak jego zdaniem mogłaby wyglądać Nubia, siostra Diany Prince i pierwsza czarnoskóra Wonder Woman. Czy jest szansa, że widzowie zobaczą ją w filmie Wonder Woman 1984? Część widzów przekona się już niedługo oglądając film w kinach lub na HBO Max. W Polsce produkcja zadebiutuje w styczniu. Zobaczcie fanarty: