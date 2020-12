Wiedźmin: Zmora Wilka - Netflix publikuje logo filmu. Pojawiło się też zakulisowe wideo, którego bohaterką jest pewna klacz...

Netflix

W związku z akcją #Witchmas, raz dziennie media społecznościowe związane z serialem Wiedźmin dają fanom możliwość wyboru jednej niespodzianki, którą są różne związane z produkcją materiały. Były to dotychczas: tajemnicze zdjęcia z 2. sezonu, sesja zdjęciowa Jaskra, druga część bestiariusza i krótka kompilacja zabawnych wpadek z planu. Kolejne dni przyniosły kolejne drobiazgi - małe prezenty uprzyjemniające fanom oczekiwanie na 2. sezon serialu, ale też animowany film z uniwersum.

I to właśnie tego filmu dotyczy jedna z niespodzianek. Jest to oficjalne logo produkcji pt. Wiedźmin: Zmora Wilka, która opowie historię Vesemira, jednego z zabójców potworów. Będzie to obraz w stylu anime od koreańskiego Studio Mir. Lauren S. Hissrich oraz Beau DeMayo, którzy pracowali nad serialem aktorskim, są również zaangażowani w projekt.

Tak prezentuje się logo:

Poniżej zaś "zakulisowy materiał, na który wszyscy czekaliście", czyli "wywiad" z Płotką.