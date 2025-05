Uma Thurman powinna była dostać Oscara - tak twierdzi znana aktorka

fot. materiały prasowe

Niedługo zobaczymy Charlize Theron i Umę Thurman w filmie Netflixa, The Old Guard 2. Goszcząc w programie talk-show Jimmy'ego Kimmela, Theron pochyliła się nad karierą swojej koleżanki z planu. Przyznała, że jest jej wieloletnią fanką, wspominając o ikonicznej roli w Kill Bill. Stwierdziła nawet, iż filmowa Beatrix Kiddo zasłużyła na Oscara.

- W stu procentach. Zazwyczaj to mężczyźni dostają najwięcej oklasków przy tego typu filmach. A to, co ona zrobiła w tym filmie, było po prostu niewiarygodne. Dla mnie jest totalną twardzielką. Odkąd gram w filmach akcji, zawsze sobie myślę: "Z kim chciałabym zagrać?". Zawsze to była Uma Thurman. Zawsze.

Jak już wiemy, to marzenie zostało spełnione. Pełen wywiad z Charlize Theron możecie obejrzeć poniżej.

The Old Guard 2 - fabuła, premiera

Andy (Theron) powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat. Uma Thurman wcieli się w antagonistyczną rolę Discord, opisywanej jako "jedną z pierwszych Nieśmiertelnych".

The Old Guard 2 - premiera została zaplanowana na 2 lipca 2025 roku. Film będzie dostępny na platformie Netflix.

