Francis Ford Coppola o cłach Trumpa. Jako argument przytacza Megalopolis

Francis Ford Coppola udzielił wywiadu dla magazynu GQ, w którym odniósł się do kontrowersyjnego pomysłu Donalda Trumpa na 100-procentowe cła. Miałyby one zostać nałożone na filmy produkowane poza granicami Stanów Zjednoczonych. Filmowiec określił to jako "zatrzaśnięcie drzwi" przed korzyściami finansowymi, jakie mogłyby przypaść USA.

- To wzbudza jedynie wątpliwości. Ludzie nie rozumieją, jak wyglądała gospodarka za poprzedniej administracji? Inflacja była na całym świecie, nie tylko w Ameryce (...) Jednak krajem, który najlepiej sobie z nią poradził, były Stany Zjednoczone. USA naprawdę zgromadziły mnóstwo pieniędzy przed nową administracją. W kraju jest mnóstwo środków, a te cła są jak zatrzaśnięcie drzwi za bardzo pomyślną sytuacją.

Co ciekawe, Francis Ford Coppola jako argument przytacza Megalopolis, który był szeroko krytykowany zarówno przez widzów, jak i recenzentów. Jednak zdaniem reżysera, podobnie jak w przypadku Czasu Apokalipsy, krytyka nie wpłynęła negatywnie na frekwencję. Od czasu reelekcji Donalda Trumpa "ludzie wyprzedają seanse". Przypomnijmy, że film wciąż nie jest dostępny na amerykańskich platformach VOD, zgodnie z życzeniem Coppoli. Według źródła The Hollywood Reporter, twórca chciał, by Megalopolis był wyświetlany wyłącznie w kinach. Być może to właśnie ten czynnika wpływa na wysoką sprzedaż biletów.

