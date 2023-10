Jabba the Hutt miał dostać solowy film w świecie Star Wars - del Toro potwierdza

Lucasfilm

Kilkanaście dni temu scenarzysta David S. Goyer wyjawił, że Guillermo del Toro był bliski stworzenia osadzonego w uniwersum Star Wars, ostatecznie niezrealizowanego filmu. Choć nie poznaliśmy żadnych szczegółów, tajemniczy wpis meksykańskiego reżysera z literami "J" i "BB" mógł sugerować, że głównym bohaterem planowanej produkcji miał być nie kto inny jak Jabba the Hutt.

Teraz w wywiadzie dla serwisu Collider del Toro potwierdził taki obrót spraw:

Mieliśmy wzlot i upadek Jabby, więc byłem bardzo szczęśliwy. Zrobiliśmy wiele rzeczy, ale to nie była moja własność intelektualna i nie ja wykładałem pieniądze - to jeden z tych 30 scenariuszy, które trafiają do kosza. Czasem jestem przez to zgorzkniały, czasem nie. (...) Zaprojektowaliśmy wspaniały świat i świetne rzeczy. Nauczyliśmy się czegoś. (...) W życiu nie można być niewdzięcznym. Cokolwiek ci ześle, możesz się z tego czegoś nauczyć.

Kilka lat temu w sieci spekulowano, że film del Toro miał być utrzymany w klimacie mafijnych klasyków w typie Ojca chrzestnego - produkcja meksykańskiego reżysera pokazywałaby cały proces, który doprowadził do wyniesienia Jabby na tron przestępczego świata na Tatooine.

