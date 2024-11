Jack Black jako szatański Mikołaj. Pierwsze zdjęcia z nowego projektu

fot. materiały prasowe

Jack Black wystąpi w stroju świętego Mikołaja, jednak zupełnie innego, niż kojarzy nam się na co dzień ze świątecznymi filmami. Dear Santa to komedia stworzona przez braci Farrelly, opowiadająca o szatanie, który przebrany za świetęgo Mikołaja, pod wpływem zabawnej pomyłki zabiera małego chłopca w niezapomnianą podróż. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z filmu, na których zobaczymy nie tylko dwójkę głównych aktorów, ale i innych członków obsady, takich jak Hayes MacArthur, Keegan-Michael Key czy Brianne Howey.

Dear Santa – pierwsze zdjęcia

Dear Santa – fabuła, data premiery

W filmie poznajemy małego chłopca, Liama Turnera (Robert Timothy Smith), który mimo wątpliwości zasianych przez jego przyjaciół, wciąż wierzy w świętego Mikołaja. Postanawia napisać do niego list i zaprosić go do swojego domu. Przypadkowo kieruje go jednak do Szatana (Jack Black), który przybywa do niego w czasie świąt i wywołuje chaos w jego życiu.

Film Dear Santa zadebiutuje na platformie streamingowej Paramount+ 25 listopada. Na razie nie ma informacji odnośnie daty premiery w Polsce.