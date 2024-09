Pierwszy zwiastun filmu Minecraft! Kanciasty świat, lama i Jack Black wychodzący z płomieni!

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Minecraft to wielka, growa marka, która w ostatniej dekadzie rozrosła się do niebotycznych rozmiarów. To, co na początku było małym projektem, stało się kultową grą i przy okazji jedną z najchętniej kupowanych. Hollywood stosunkowo długo zwlekało z zaadaptowaniem jej na wielki ekran. Wiele osób uważa, że przeniesienie tej produkcji jest niemożliwe. Podjął się tego jednak Jared Hess, reżyser projektu, w którym główne role gra Jason Momoa oraz Jack Black.

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Minecraft. Dowiedzieliśmy się również o premierze filmu - ta będzie miała miejsce 4 kwietnia 2025 roku. W zwiastunie pięknymi, kanciastymi widoczkami poznajemy lepiej postaci i ewentualne zagrożenia. Sprawdźcie sami!

Jest też pierwszy plakat!

fot. Warner Bros. Pictures

Minecraft - co wiadomo?

W filmie wystąpią Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers i Danielle Brooks. Za reżyserię odpowiada Jared Hess. Szczegóły fabularne wciąż są nieznane, choć krążą niepotwierdzone pogłoski na ten temat.

Produkcją zajmują się Warner Bros., Vertigo oraz Legendary. Wśród producentów znajduje się Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui, Jill Messick, Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jonathan Spaihts.