Jackass 4 - film będzie finałem serii. Tak twierdzi Johnny Knoxville

Źródło: materiały prasowe

Minęło 11 lat od ostatniego filmu o Jackassach, ekipie gości, którzy na ekranie potrafili robić najbardziej szalone, obrzydliwe i przedziwne rzeczy, wśród których możemy wymienić choćby skakanie nad basenem z wężami, uciekanie przed stadem wściekłych byków czy rodeo na wężu strażackim pod ciśnieniem (i to chyba były najłagodniejsze z ich wyczynów). W końcu jesienią 2021 roku na ekrany ma trafić czwarty film o ekipie, za który odpowiadają Johnny Knoxville i reżyser Jeff Tremaine. Knoxville udzielił wywiadu magazynowi GQ powiedział, że będzie to ostatnia część serii. Stwierdził, że to najwyższy czas, aby zrezygnować, ponieważ nie można cały czas ryzykować, aż wydarzy się coś nieodwracalnego. Wyjawił, że po tylu latach cieszy się, że nadal żyje i może chodzić.



fot. materiały prasowe

Finałowa odsłona przygód Jackassów nie jest pozbawiona kontrowersji. Były członek ekipy Bam Margera, powiedział fanom w mediach społecznościowych, że powinni zbojkotować film, ponieważ podobno został wyrzucony z produkcji z powodu jego zmagań z uzależnieniem. Knoxville w rozmowie z GQ wyjaśnił, że chce, aby Bam był szczęśliwy, zdrowy i otrzymał należytą pomoc, co próbował zrobić wraz z resztą członków Jackass.