Ta aktorka prawie zrezygnowała z ikonicznej roli. "Zabierz mnie stąd"

Aktualnie Kristen David prowadzi podcast Are You a Charlotte?, którego tytuł nawiązuje do jej ikonicznej roli w serialu Seks w wielkim mieście. Ostatnio w swojej audycji gościła Sarah Jessicę Parker, powszechnie znaną jako Carrie Bradshaw. Co ciekawe, sześciokrotna laureatka Złotego Globu przyznała, że początkowo podchodziła do projektu z dużą niechęcią. Choć wspomina, że spędziła "miły" czas na planie odcinka pilotażowego, za kulisami dzwoniła do swojego menadżera, błagając, by pomógł jej się z niego wycofać.

- Spanikowałam. Myślałam sobie wtedy, że nie mogę być w serialu telewizyjnym. Nie sądziłam, że nadaję się do takiego życia.

Sarah Jessica Parker wyjaśniła, że choć wcześniej występowała w serialach, preferowała role gościnne, które pozwalały jej jednocześnie grać w filmach i na scenie. Jak sama to ujęła, „chciała mieć wszystko", a zobowiązanie do regularnej pracy w serialu telewizyjnym oznaczało, że nie da rady tego pogodzić.

Aktorka prosiła swoich menadżerów o to, by wycofali ją z Seksu w wielkim mieście. W odpowiedzi usłyszała jednak, by dała sobie rok. Jeśli po tym czasie nadal chciałaby odejść, to wtedy mieli się tym zająć. Ostatecznie jej podejście zmieniła współpraca ze słynną kostiumografką Patricią Field.

- I już nigdy nie oglądałam się za siebie. I nigdy nie była nieszczęśliwa, że tam byłam. Nie ma innego miejsca, w którym wolałabym być niż na naszym planie.

