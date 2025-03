Zginął w Krzyku, ale wróci w 7. części. "Sam nie wiem, jak to możliwe"

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2000 roku Scott Foley wystąpił w Krzyku 3, gdzie zagrał postać Romana Bridgera. W punkcie kulminacyjnym to on okazał się być zabójcą, ale ostatecznie został pokonany. Teraz powraca w Krzyku 7, do czego się odniósł w programie śniadaniowym Good Morning America. Przyznał, że sam nie wie, jak jego powrót ma zadziałać na ekranie.

Krzyk 7 - Scott Foley o powrocie jego (martwego) bohatera

Scott Foley przypomniał, że 25 lat temu wcielił się w Ghostface'a, który ostatecznie stracił życie. Teraz ma powrócić w Krzyku 7, ale "sam nie wie, jak to możliwe". Mimo to jest ogromnie podekscytowany ponownym spotkaniem z obsadą, w tym z Neve Campbell i Davidem Arquette. Aktor zdradził, że wspólna praca na planie dostarczyła im mnóstwo radości.

materiały prasowe

Krzyk 7 - co wiadomo o filmie?

Do serii slasherów znów powracają Campbell jako Sidney Prescott, Courtney Cox jako dziennikarka Gale Weathers, a także Mason Gooding jako Chad Meeks-Martin. Na ekranie zobaczymy także martwe postaci, grane przez Foley'ego i Arquette. Wśród nowicjuszy są Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner i Anna Camp. Z kolei Isabel May ma zagrać córkę Sidney.

Reżyser 7. części jest Kevin Williamson, twórca franczyzy i scenarzysta oryginału z 1996 roku. Tym razem za scenariusz odpowiada Guy Busick.

Premiera Krzyku 7 została zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.

Ten aktor pojawi się w drugim sezonie Daredevil: Odrodzenie! Zobaczymy go też w Krzyku 7

Krzyk - jak serię oceniają krytycy wg Rotten Tomatoes