Jak czują zwierzęta? - poruszający cykl dokumentów w Arte.tv

fot. Arte.tv

Jak czują zwierzęta? to poruszający cykl dokumentalny o uczuciach zwierząt i o tym, jak traktowanie przez człowieka wpływa na ich charakter i całe życie. Twórców filmów pokazują perspektywę zwierząt, która pozwala ludziom zrozumieć ich zachowanie i emocje. Widzimy psy bezpańskie, wytresowane, żyjące w niewoli, dzikie oraz zwierzęta o wielkim sercu, które ratują ludzkie życie. Czytamy w opisie, że możemy się wiele od nich nauczyć - empatii i zachowań społecznych, jak żyć zgodnie z naturą, jak traktować bliźnich oraz co to znaczy przyjaźń, miłość, pomoc i wdzięczność.

FILMY W CYKLU JAK CZUJĄ ZWIERZĘTA?:

BEZPAŃSKIE PSY: NOWE ŻYCIE DLA MALTRETOWANYCH ZWIERZĄT, Niemcy, 2021

Rumuńska Smeura to największe prywatne schronisko dla psów. Na terenie dawnej fermy lisów o powierzchni 4,5 hektara żyje tu ponad 5500 bezpańskich psów uratowanych z państwowych schronisk. Ustawa obowiązująca od 2013 roku mówi, że zwierzęta nieodebrane z państwowych schronisk w ciągu 2 tygodni, mają zostać uśpione. Obrońcy zwierząt próbują ograniczyć populację psów poprzez kastrację, a bezpańskie psy mają być wysyłane do Niemiec.

UWAGA, ZLY(?) PIES!, Niemcy, 2018

Bispingen, mała miejscowość wśród Pustaci Lüneburskiej, to ostatnia deska ratunku dla psów zaliczanych do ras groźnych. Vanessa Bokr prowadzi tutaj schronisko dla trudnych psów. Zajmuje się przypadkami, które przez niewłaściwe wychowanie stały się agresywne, psami zakupionymi naprędce, które potem stały się obciążeniem dla właścicieli. Vanessa jest trenerką psów z wykształcenia i od 17 lat zajmuje się psami, z którymi nikt nie chce mieć do czynienia. Dwa lata temu założyła fundację „Hellhound” („Pies z piekła rodem”), której celem jest nauczenie agresywnych psów życia wśród ludzi.

PSY RATOWNICY, Niemcy, 2021

Włoskie psy ratownicze są odważne i dobrze wyszkolone. By ratować ludzi przed utonięciem potrafią wskoczyć do wody z helikopterów lub łodzi. Twórcy reportażu pokazują, jak wygląda szkolenie takich zwierząt do zadań specjalnych i przedstawiają historię psów pomagających w udzielaniu pierwszej pomocy.

ROSJA: DZIKIE ZWIERZĘTA DOMOWE, Niemcy, 2020

Pomimo zakazu wprowadzonego w 2020 roku, ekstrawagancki nawyk oswajania i trzymania w domu dzikich zwierząt ma się w Rosji dobrze. Dla niektórych jest to przypływ adrenaliny, dla innych znak statusu społecznego i... źródło dochodów. Często zdarza się, że egzotyczne koty biorą udział w sesjach zdjęciowych z celebrytami. Kierownik jedynego w Rosji schroniska dla dzikich zwierząt ostrzega przed ryzykiem związanym z tą kosztowną rozrywką.

UKRAINA: CYRK BEZ ZWIERZĄT, Francja, 2020

Ta wiadomość uderzyła jak błyskawica: od 2020 roku w ukraińskich cyrkach nie wolno już wystawiać dzikich zwierząt. Znani cyrkowcy Julia i Mikołaj Kotzirev, bohaterowie cyrku państwowego dawnego Związku Radzieckiego, czują się zdradzeni tym nowym zakazem.