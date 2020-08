Jak najdalej stąd - zobaczcie zwiastun nowego filmu twórcy Cichej nocy

fot. materiały prasowe

W Internecie pojawił się ostatnio zwiastun filmu Jak najdalej stąd, którego reżyserem i scenarzystą jest Piotr Domalewski, twórca Cichej nocy.

O czym opowie nowy film Piotra Domalewskiego? Główną bohaterką Jak najdalej stąd jest pochodząca z małego miasta nastoletnia Ola. Dziewczyna ma swoje marzenia, do których należy posiadanie własnego samochodu oraz większa życiowa niezależność. W związku z tragicznymi informacjami dotyczącymi wypadku ojca pracującego na budowie w Irlandii, Ola sama wyrusza w daleką podróż do nieznanego kraju. Dziewczyna będzie musiała zmierzyć się w niełatwym zadaniem i sprowadzić zwłoki zmarłego do Polski. Napotkani ludzie oraz droga, którą bohaterka przebędzie, odmienią jej spojrzenie na wiele spraw.

W głównej roli zobaczymy Zofię Stafiej. W obsadzie znaleźli się też Kinga Preis, Arkadiusz Jakubik, Dawid Turlej oraz Nigel O'Neill. Produkcja zakwalifikowała się do 68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian.

Jak najdalej stąd - zwiastun

Premiera Jak najdalej stąd przewidziana jest na 26 września 2020 roku.