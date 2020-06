Arkadiusz Jakubik gościem podcastu Rozmowy naEKRANIE

foto. naEKRANIE.pl

Arkadiusz Jakubik jest jednym z najlepszych polskich aktorów. Wystarczy obejrzeć takie filmy jak Wołyń, Cicha noc, Drogówka czy Kler by się o tym przekonać. Do tego jest bardzo sprawnym reżyserem i świetnym muzykiem. Ze swoim zespołem Dr Misio wydał właśnie kolejny album, do którego teledysk nakręcił Wojciech Smarzowski.

W rozmowie z Dawidem Muszyńskim opowiada m.in. o tym, dlaczego nie wróżono mu sukcesu w szkole aktorskiej, o ciężarze debiutu w zbyt wczesnym wieku i tym dlaczego sukces 13 posterunku nie był dla niego przepustką do sukcesu.

Posłuchajcie naszego podcastu, poniżej znajdziecie również wersję video: