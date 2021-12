Jak pokochałam gangstera - kiedy premiera w Netflixie? Znamy datę

fot. P. Jaszczuk

Jak pokochałam gangstera to polski film Netflixa będący kontynuacją dobrze przyjętego Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Jak udało nam się ustalić, premiera filmu w Netflixie odbędzie się 5 stycznia 2022 roku.

W obsadzie są Tomasz Włosok, Antoni Królikowski, Julia Wieniawa, Janusz Chabior, Dawid Ogrodnik, Andrzej Grabowski, Sebastian Fabijański i Agnieszka Grochowska. Za kamerą stoi Michał Kawulski, znany z Underdog.

Jak pokochałam gangstera - o czym film?

Jak informowaliśmy w marcu 2021 roku, jest opowieść o męskim świecie widzianym oczami kobiet. Filmowy Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia… jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, a jego historia pokazuje jak walczyć o siebie i ile trzeba poświęcić, żeby móc sobą pozostać.

Na razie nie wiadomo, kiedy do sieci trafi pierwszy zwiastun i będziemy mogli ocenić, czy film podbije ekrany platformy VOD.