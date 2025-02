fot. materiały prasowe

Reklama

Hilary Swank jest jedną z niewielu osób, które nie pojawiły się w Cobra Kai powtarzając rolę z franczyzy Karate Kid. Twórcy serialu niedawno mówili, że czuli się rozczarowani, że nie udało się sprowadzić aktorki, żeby znowu wcieliła się w Julie Pierce.

Twórcy rozmawiali z przedstawicielami Hilary Swank

Teraz w portalu X Jon Hurwitz, współtwórca produkcji, zdradził szczegóły, dlaczego Swank nie zagrała ponownie swojej bohaterki, w którą wcielała się w filmie Karate Kid IV: Mistrz i uczennica z 1994 roku. Wyjaśnił, że to nie wynikało z tego, że nie próbowali tego zrobić.

Zawsze podobał nam się pomysł, aby Julie Pierce grana przez Hilary Swank pojawiła się w ostatnich odcinkach Cobra Kai, ale nie było nam to pisane. Rozmawialiśmy z jej przedstawicielami kilka razy, ale nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać z nią bezpośrednio. Koniec końców nie była zainteresowana angażowaniem się w to w tamtym czasie. Szanujemy jej decyzję i pozostajemy wielkimi fanami. Jeśli to coś znaczy, jestem głęboko przekonany, że takie rzeczy dzieją się lub nie dzieją z jakiegoś powodu. Być może pewnego dnia powróci do Miyagiverse.

fot. materiały prasowe

Cobra Kai dobiegło końca, ale twórcy nie raz mówili, że rozmawiają z Sony i Netflixem o tym, jak rozwijać dalej historię w tym uniwersum. Na razie żadne oficjalne decyzje nie zostały podjęte. Przypomnijmy, że w maju będzie mieć premierę film Karate Kid: Legends, w którym do swoich ról powracają Ralph Macchio i Jackie Chan.

Twórcy o zakończeniu Cobra Kai. Jak AI pomogło przywrócić pana Miyagiego?

Cobra Kai - zdjęcia z 6. sezonu