Polski film gangsterski o Nikosiu. Netflix ujawnia szczegóły

fot. P. Jaszczuk

Maciej Kawulski, którego debiut reżyserski Underdog został dobrze przyjęty przez widzów postanowił nie czekać na otwarcie kin tylko nawiązał współpracę z platformą Netflix. To dla niej zrealizuje swój następny projekt zatytułowany Jak pokochałam gangstera. Ma być to sequel polskiego filmu sensacyjnego Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Część druga to odrębna historia oparta na biografii Nikodema Skotarczaka “Nikosia”, w którego rolę wciela się Tomasz Włosok.

To opowieść o męskim świecie widzianym oczami kobiet. Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia… jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, a jego historia pokazuje jak walczyć o siebie i ile trzeba poświęcić, żeby móc sobą pozostać.

Film reżyseruje Maciej Kawulski, który razem z Krzysztofem Gurecznym jest także współautorem scenariusza. Premiera w pierwszej połowie 2022.