Jak twórcy serialu poprowadzą wątek Geralta i Triss? Informacje o postaci Emhyra

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Netflix

W trzecim odcinku 1. sezonu Wiedźmina otrzymujemy pierwsze spotkanie Geralta i Triss. Szczególnie na ten moment czekali fani gier, w których to nieco inaczej twórcy podeszli do tej relacji. W pierwszej i drugiej części, wiedźmin i czarodziejka tworzyli związek, a także opcjonalnie można było kontynuować romans w trzeciej odsłonie gry. W książkach było jednak nieco inaczej.

Informatorzy Redanian Intelligence podali, że dojdzie do sceny miłosnej Geralta i Triss w Kaer Morhen. Warto pamiętać, że Geralt nie ma wiedzy na temat prawdziwego losu Yennefer, być może zakłada jej śmierć pod Sodden. W książkach dochodzi do zbliżenia między wiedźminem i Triss, ale Sapkowski w swoim stylu pozostawił tutaj pewne niedopowiedzenie jeśli chodzi o spędzoną przez nich noc. Netflix ma jednak nie pozostawiać tutaj wątpliwości i pokazać nam scenę seksu między bohaterami. Czy Triss również sądzi, że Yennefer zmarła? A może wie o jej przetrwaniu, ale wykorzystała ten fakt do zbliżenia się do Geralta? Zobaczymy jak ostatecznie rozwiążą to twórcy, ale wygląda na to, że wykorzystano elementy zarówno z książek, jak i gier.

Mamy też informacje jeśli chodzi o los Emhyra w serialu. Fani książek doskonale wiedzą, co stało za ujawnieniem tożsamości Emhyra Var Emreisa/Duny'ego. W książkach ten twist trzymany był w tajemnicy długo i można było sobie na to pozwolić w tym medium, jednak twórcy serialu prawdopodobnie wyszli z założenia, że nie ma sensu trzymać tej informacji tak długo w tajemnicy, biorąc pod uwagę udział prawdziwych aktorów. Już zatem w 2. sezonie odsłonią karty i pokażą nam, że Duny to tak naprawdę Emhyr. Ma zostać zrobione to subtelnie pod koniec sezonu z pokazaniem twarzy bohatera. W rolę Duny'ego wcielił się w 1. sezonie Bart Edwards.