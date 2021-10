Wiedźmin - pełny zwiastun 2. sezonu. To wygląda lepiej niż oczekiwano!

fot. Netflix

Wiedźmin od Netflixa ze względu na pandemię koronawirusa doczeka się premiery nieco później niż zakładano, ale nastąpi to jeszcze w 2021 roku. Dokładniej w grudniu, a zatem do premiery nie zostało już tak naprawę dużo czasu i jest to świetny moment na zaprezentowanie nowego zwiastuna, który pojawił się dzięki festiwalowi odbywającemu się we włoskim mieście Lukka.

2. sezon serialu pokaże nam przynajmniej jeden odcinek adaptujący opowiadanie Ziarno prawdy, a także będzie wprowadzać nas w fabułę znaną z 1. tomu sagi zatytułowanego Krew Elfów. Wideo ze zwiastunem znajduje się poniżej.

Wiedźmin - zwiastun 2. sezonu

Podczas panelu na festiwalu Andrew Laws odpowiedzialny za między innymi wygląd potworów tak zapowiedział 2. sezon.

- 2. sezon to nowy poziom dla potworów. To pozwoliło nam wykorzystać szereg możliwości. Potwory są większe, szybsze, silniejsze, bardziej niebezpieczne i brzydsze.

Wiedźmin - opis fabuły i obsada

Przekonany, że Yennefer straciła życie w bitwie pod Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca, jakie zna, czyli do swojego dawnego domu w Kaer Morhen. Podczas gdy królowie, elfy, ludzie i demony z Kontynentu walczą o dominację poza jego murami, wiedźmin musi chronić dziewczynę przed czymś znacznie bardziej niebezpiecznym: tajemniczą mocą, którą w niej drzemie.

W głównych rolach powrócą: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) i Freya Allan (Ciri). Wśród pozostałej obsady zobaczymy: Joey Batey (Jaskier), Mimi Ndiweni (Fringilla), Eamon Farren (Cahir), MyAnna Buring (Tissaia) Therica Wilson-Read (Sabrina), Royce Pierreson (Istredd), Kim Bodnia (Vesemir), Adjoa Andoh (Nenneke), Cassie Clare (Filippa), Liz Carr (Fenn), Graham McTavish (Dijkstra), Simon Callow (Codringher), Kristofer Hivju (Nivellen) i Chris Fulton (Rience). Showrunnerką jest Lauren Hissrich Schmidt.

