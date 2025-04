Powstanie 2. część aktorskiego Jak wytresować smoka! Jest data premiery i logo

materiały prasowe

Kiedy ogłoszono powstanie aktorskiej wersji filmu Jak wytresować smoka, wielu fanów animacji kręciło nosem i nie było pewnych tego pomysłu. Idea stworzenia praktycznie aktorskiego remake'u jeden do jednego nie uśmiechała się większości osób, które pokochały oryginalną wersję. Pierwsze opinie świadczą jednak o tym, że twórcy mieli pomysł, a całość bywa nawet określana jako lepsza od oryginału.

Chociaż do premiery filmu zostało jeszcze dużo czasu, bo premiera jest zaplanowana na 13 czerwca 2025 roku, to podczas CinemaConu szczęśliwcy mogli już obejrzeć aktorską wersję bajki i to od nich pojawiły się pierwsze, bardzo pochlebne opinie. Jej reżyser, Dean DeBlois, człowiek odpowiedzialny też za oryginał, zapowiedział podczas panelu Universal Pictures, że powstanie 2. część aktorskiego remake'u.

Jak wytresować smoka 2 pojawi się w kinach na całym świecie 11 czerwca 2027 roku! Zaprezentowano również pierwsze logo filmu:

Pierwsze opinie o Jak wytresować smoka. Aktorski remake lepszy od animacji?!

Jak wytresować smoka – o czym jest film?

Na wyspie Berk, gdzie Wikingowie i smoki od pokoleń są zaciekłymi wrogami, wyróżnia się Czkawka. Pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza Stoicka Ważkiego łamie wielowiekową tradycję, zaprzyjaźniając się ze Szczerbatkiem – budzącym postrach smokiem z gatunku Nocna Furia. Ich niezwykła więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając dotychczasowe przekonania społeczności Wikingów.

Razem z waleczną i ambitną Astrid oraz ekscentrycznym kowalem Pyskaczem Gburem, Czkawka musi zmierzyć się ze światem podzielonym przez strach i brak zrozumienia. Kiedy pojawia się pradawne zagrożenie, które naraża zarówno Wikingów, jak i smoki, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do nowej przyszłości. Razem muszą odnaleźć kruchą ścieżkę do pokoju, przekraczając granice swoich światów i redefiniując, co to znaczy być bohaterem oraz przywódcą.

Premiera filmu Jak wytresować smoka odbędzie się 13 czerwca 2025 roku w kinach.

