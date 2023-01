Jak wytresować smoka - będzie aktorski film. Przecieki zaskakują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według niezawodnego Daniela Richtmana i wtórującego mu dziennikarza Skylera Shulera, trwają prace nad aktorskim filmem osadzonym w uniwersum Jak wytresować smoka. Za sterami ma stanąć Dean DeBlois, który napisze scenariusz i wyreżyseruje. Jego nazwisko to dobra wiadomość dla fanów, bo to nominowany do Oscara twórca tej animowanej serii.

Na ten moment nic więcej nie wiadomo, więć nie wiemy, czy będzie to remake animacji, czy nowa historia osadzona w tym świecie. Osoba Debloisa może jednak gwarantować jakość, do której fani są przyzwyczajeni.

Jak wytresować smoka - sukcesy animacji

Każda część animowanej serii była sukcesem komercyjnym i artystycznym. Wszystkie trzy filmy były nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film animowany, ale niestety nigdy statuetki nie dostały. Pierwsza część zebrała 497,8 mln dolarów z całego świata. Jak wytresować smoka 2 osiągnęło 621,5 mln dolarów wpływów, a Jak wytresować smoka 3 dobre 524,5 mln dolarów.

Uniwersum było też rozbudowywane o seriale animowane, które cieszą się niesłabnącą popularnością.