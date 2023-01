Tomb Raider - nowy film i serial powstaną! Amazon buduje uniwersum jak Marvel

materiały prasowe

Amazon stworzy nowy film i serial osadzone w świecie Tomb Raider, które to produkcje będą adaptacjami niezwykle popularnego cyklu gier o tym samym tytule - o takim obrocie spraw donosi serwis Hollywood Reporter. Co więcej, ekranowe opowieści mają być fabularne połączone nie tylko ze sobą, ale i z ogłoszoną w grudniu zeszłego roku nową grą; tym samym należąca do Jeffa Bezosa firma przymierza się do zbudowania uniwersum przypominającego Kinowe Uniwersum Marvela.

Wiemy już, że za scenariusz serialowego projektu, który docelowo ukaże się na platformie Amazon Prime Video, odpowiada zdobywczyni nagrody Emmy, Phoebe Waller-Bridge, twórczyni produkcji Fleabag (zagrała w niej główną rolę) i Obsesja Eve, mająca także walny wkład w powstanie historii do filmu Nie czas umierać. Co ciekawe, Waller-Bridge, prywatnie będąca wielką fanką franczyzy Tomb Raider, nie zamierza pojawić się w szykowanym przez siebie serialu jako aktorka; zostanie za to producentką wykonawczą, którą to funkcję będą sprawować również Ryan Andolina i Amanda Greenblatt, wcześniej odpowiadający za dział produkcji w Prime Video.

W powstaniu filmu ma natomiast pomagać firma dj2 Entertainment, która pracowała choćby przy rozwijanym dla Netfliksa anime Tomb Raider. Żadne inne szczegóły nie są znane.

Przypomnijmy, że w świecie Tomb Raidera były już osadzone filmy Lara Croft: Tomb Raider z 2001 roku i Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia z 2003 roku (w obu wystąpiła Angelina Jolie) oraz reboot serii, Tomb Raider z 2018 roku z Alicią Vikander w głównej roli. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że prawa do franczyzy definitywnie straciło studio MGM; Amazon wygrał batalię o ich uzyskanie, a według doniesień Hollywood Reportera kwota całej transakcji wysokością może ustępować tylko zakupowi przez firmę Bezosa praw do Władcy Pierścieni.

Super Mario Bros. Film - premiera 7 kwietnia 2023

