Willem Dafoe będzie profesjonalnie przytulał. Nowa rola gwiazdy kina zaskakuje

W filmie Cuddle Willem Dafoe wcieli się w osobę, zajmującą się profesjonalnym przytulaniem innych, a tym samym oferującą pocieszenie nieznajomym, którzy potrzebują kontaktu fizycznego z drugim człowiekiem w świecie, gdzie bliskość stała się rzadkością. Jego bohater za kulisami walczy jednak z własnymi demonami: nałogiem i samotnością. Dopiero zaskakujące spotkanie, które przerwie jego rutynę, otworzy mu drzwi do całkiem nowego rodzaju intymności.

Oprócz eksploracji samotności, potrzeby ludzkiego dotyku i pokonywania wyzwań, ta historia oddaje ducha naszych czasów – powiedział Willem Dafoe, dodając, że nie mógł się doczekać ponownej współpracy z reżyserką.

Cuddle będzie fabularnym debiutem Bárbary Paz. Wcześniej Willem Dafoe był asystentem producenta przy filmie dokumentalnym Babenco: Tell Me When I Die, który artystka wyreżyserowała w hołdzie dla swojego zmarłego męża, filmowca Hectora Babenco. Pracowali również razem przy My Hindu Friend.

Kim jest Willem Dafoe?

Willem Dafoe to gwiazda kina. Był czterokrotnie nominowany do Oscara kolejno za role w: Pluton (1986), Cień wampira (2000), The Florida Project (2017) i Van Gogh. U bram wieczności (2018). Fani kina superbohaterskiego mogą go znać z roli Zielonego Goblina w Spider-Manie od Sony i MCU. Poza tym głośno było o jego występach w Lighthouse (2019), Święci z Bostonu (1999), Biedne istoty (2023) czy Nosferatu (2024).