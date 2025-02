Jak wytresować smoka ma pełny zwiastun. Aktorska wersja animacji wygląda obłędnie

fot. materiały prasowe

Patrząc na pełny zwiastun filmu Jak wytresować smoka, trudno dostrzec sceny, których nie było w animacji. Za sterami stoi Dean DeBlois, reżyser trylogii animowanej, ale nigdy konkretnie nie powiedział, czy planuje wprowadzać jakiekolwiek zmiany w remake’u. Jest to raczej wątpliwe, ponieważ tego typu filmy z reguły odtwarzają fabuły animowanych pierwowzorów.

Widzowie wyrażają opinie w mediach społecznościowych, z których wynika brak przekonania co do sensu realizacji remake’u, ale są zgodni, że wizualnie wygląda to dobrze.

Jak wytresować smoka – zwiastun

Wersja z polskim dubbingiem:

Jak wytresować smoka – co wiemy o filmie?

Dean DeBlois, reżyser oryginalnej animacji, ponownie inspiruje się książką Cressidy Cowell z 2003 roku o tym samym tytule. Gerard Butler, który w animacji użyczył głosu ojcu Czkawki, wciela się teraz w tę postać w wersji aktorskiej. W obsadzie znajdują się również Mason Thames, Nico Parker i Nick Frost.

Film ma odtwarzać fabułę pierwszej animacji, choć na ten moment nie wiadomo, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany.

Premiera kinowa Jak wytresować smoka zaplanowana jest na 13 czerwca 2025 roku.