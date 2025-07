Dostaniemy kolejnego Jokera? Twórca Zniknięć ma pomysł na film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC Comics

Zach Cregger stworzył dobrze oceniany film Barbarzyńcy, a pierwsze opinie osób, które widziały Zniknięcia, sugerują, że teraz podniósł poprzeczkę i stworzył jeszcze lepsze dzieło, które może stawać w szranki z projektami geniuszów horroru. Co ciekawe, kilka lat temu reżyser opowiadał o innym projekcie, który miał w głowie i nawet napisał do niego scenariusz. Wówczas zdradził jedynie, że był to film oparty na komiksach DC, choć sam wielkim fanem superbohaterów nie jest. Wpadł jednak na pomysł powiązany z uniwersum Batmana. Teraz otrzymaliśmy nowe informacje na temat tego, czym mógłby być.

Zach Cregger promuje Zniknięcia i przy okazji wywiadu udzielonego DiscussingFilm przyznał, że nadal jest chętny na zrealizowanie tamtego projektu po latach:

Gdybym dostał telefon, to rzuciłbym wszystko inne i zrobił ten film. To najlepszy scenariusz, jaki kiedykolwiek napisałem. Kocham go i bardzo bym chciał go zrealizować. Nigdy w życiu nie rozmawiałem z Jamesem Gunnem. Nie znam go, ale zdecydowanie chciałbym się z nim spotkać i porozmawiać. Kto wie?

Z kolei Daniel Richtman, czyli wiarygodny scooper, którego informacje w przeszłości często się sprawdzały, zdradził o czym miałby opowiadać projekt Creggera. Zdaniem informatora miałby to być film Joker and Harley Quinn. Nie jest pewien, czy pomysł został już przedstawiony Jamesowi Gunnowi, ale prawdopodobnie stanie się to w niedalekiej przyszłości. Warto mieć jednak na uwadze, że Joker: Folie a deux niedawno był w kinach i przedstawiał historię tych dwóch postaci. Okazał się też klapą finansową i artystyczną. Trudno powiedzieć, czy studio zdecyduje się na taki ruch.

