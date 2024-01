Jak wytresować smoka - początek prac nad aktorskim filmem. Pierwsze zdjęcie z planu

fot. DreamWorks Animation

Jak wytresować smoka będzie aktorską adaptacją filmu animowanego o tym samym tytule. W głównych rolach wystąpią Mason Thames (Czkawka), Nico Parker (Astrid) oraz Gerard Butler (Stoik Ważki). Z kolei w roli Pyskacza Gbura wystąpi Nick Frost.

Reżyser popularnej animacji Dean DeBlois również stanie za kamerą nadchodzącego filmu. Twórca w poniedziałek udostępnił zdjęcie na swoim Instagramie, na którym uśmiecha się do obiektywu, trzymając w ręku klaps. Jest ubrany w sweter, a w tle widzimy średniowieczną scenografię. W opisie postu możemy przeczytać, że to pierwszy dzień zdjęć na planie.

Post udostępniony przez Dean DeBlois (@dean.deblois)

DeBlois napisał również scenariusz do aktorskiego remake'u. Ponadto pełni funkcję producenta wraz z Markiem Plattem i Adamem Siegelem. Do tego kompozytor z oryginalnej trylogii - John Powell - powróci, aby napisać muzykę do nowego filmu.

Jak wytresować smoka - premiera filmu jest zaplanowana na 13 czerwca 2025 roku.