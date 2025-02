Szczerbatek nadleciał nad Super Bowl 2025! Spot aktorskiego Jak wytresować smoka z obłędnymi scenami

materiały prasowe

Reklama

Super Bowl 2025 trwa w najlepsze: właśnie zaprezentowano na nim nowy spot tegorocznego Jak wytresować smoka, aktorskiej wersji kultowej animacji z 2010 roku. Choć w chwili powstawania tego tekstu od premiery materiału minęło zaledwie kilka minut, fani już teraz zachwycają się efektami specjalnymi, prosząc o ich udostępnienie... osobom odpowiedzialnym za nadchodzącą wielkimi krokami Śnieżkę.

Wideo z Jak wytresować smoka pokazuje nam po raz kolejny moment oswojenia Szczerbatka, jednak to sekwencje lotu tytułowych istot wypadają obłędnie i potrafią zapierać dech w piersiach. Oceńcie sami:

Jak wytresować smoka - spot z Super Bowl 2025

W tym miejscu warto przypomnieć "recenzję" filmu od Gerarda Butlera, który wciela się w Stoicka Ważkiego:

Dla mnie jedną z najwspanialszych rzeczy w byciu aktorem jest to, że masz okazję żyć w innych światach, ale, oczywiście, nie jest to możliwe w przypadku animacji. Teraz jednak stworzyli wersję live-action i naprawdę mogłem przenieść się do tych miejsc, do tej wioski wikingów. Film jest niesamowity. Widziałem go bez efektów. Jest wspaniały. Nie mogę doczekać się, aż świat również go zobaczy.

Najgorsze filmy aktorskie oparte na animacjach. Ranking pełny gniotów i szmir

Światową premierę Jak wytresować smoka zaplanowano na 13 czerwca.