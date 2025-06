Wikingowie nie musieli być tylko biali. Jak wytresować smoka wyjaśnia kontrowersję

fot. Universal Pictures/Cryptic HD Quality

Szerokim echem w przestrzeni internetowej odbiło się obsadzenie ciemnoskórej aktorki Nico Parker w roli Astrid w aktorskiej adaptacji Jak wytresować smoka. Postać ta w filmach animowanych była białą blondynką, a wielu widzów oburzyło się na widok ciemniejszej karnacji u przedstawicielki wikingów. Film postanowił odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego to nie jest wcale niezgodne z historią?

Po scenie ataku smoków na wioskę wikingów, Stoik zbiera wszystkich i wygłasza przemówienie do swoich ludzi, pośród których można dostrzec też Azjatów i osoby czarnoskóre wśród klanu, do którego należą Astrid i Czkawka. Sam Stoik w swojej mowie wspomina o różnorodności i tym, że cała grupa musi się trzymać razem w trudnych chwilach. To oznacza, że nie tylko Astrid jest osobą o odmiennym pochodzeniu od typowego wizerunku wikinga w popkulturze. Ma to sens zważywszy na podróże, które ci wojownicy odbywali na przestrzeni dekad. Wspominał o tym sam reżyser filmu, Dean DeBlois, przed jego premierą:

Prawda jest taka, że wikingowie podróżowali po całym świecie. Trafili na Jedwabny Szlak, byli na Dalekim Wschodzie, dopłynęli nawet do północnej Afryki, gdzie nazywano ich Bláland. Mieli kontakt z tymi wszystkimi kulturami, wymieniali się dobrami i dlatego to ma sens.

