Jaki wpływ Disney ma na 2. sezon Andora? Tony Gilroy uspokaja

Tony Gilroy to ojciec sukcesu serialu Gwiezdne Wojny: Andor. 96% pozytywnych opinii od krytyków i 87% od publiczności w serwisie Rotten Tomatoes mówi samo za siebie. Andor otrzymał wiele nominacji (8 nominacji do nagród Emmy), nagród i powszechnie jest uważany w sieci za jedną z najlepszych produkcji ze świata stworzonego przez George'a Lucasa. Fani z niecierpliwością oczekują pojawienia się 2. sezonu. Machina promocyjna stopniowo się rozpędza, a kolejne zdjęcia pojawiają się w sieci.

Sukcesy 1. sezonu doprowadziły do tego, że Tony Gilroy zyskał szacunek w oczach Disneya, który pozwolił mu na więcej swobody niż w przypadku pierwszej odsłony. Potwierdził to sam reżyser w wywiadzie z Empire, gdzie powiedział:

Jeśli chodzi o uwagi kreatywne, to nikt do mnie nie przyszedł i nie powiedział: "Nie, oni nie powinni mówić takich rzeczy."

Konflikty kreatywne w świecie Gwiezdnych Wojen to nic nowego. Phil Lord oraz Chris Miller z tego powodu odeszli od projektu o Hanie Solo, serial o Obi-Wanie początkowo był filmem, a Trylogia Sequeli wielokrotnie zaprzeczała sobie samej w zależności od reżysera, który piastował to stanowisko przy kolejnych produkcjach. Wygląda na to, że w przypadku Andora fani mogą spać spokojnie.

