Jakie będą gry, które wejdą w skład DCU? James Gunn postawił sprawę jasno

fot. WBIE

James Gunn, a więc człowiek odpowiadający za przyszłość DCU, jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie odpowiada na pytania fanów. Jeden z nich postanowił zapytać go o to, jakich gier możemy się spodziewać w ramach tego uniwersum, a konkretnie o to, czy będą to wysokobudżetowe tytuły z segmentu AAA, czy raczej mniejsze produkcje towarzyszące filmom.

Gunn odpowiedział krótko: będą to gry AAA. Drugie z pytań dotyczyło tego czy rozpoczęto już prace nad nimi i dlaczego w ogóle zdecydowano się na wprowadzenie gier do DCU. I w tym przypadku odpowiedź była konkretna, choć nie była zbyt obszerna.

Tak. Dla zabawy - odpisał Gunn.

https://twitter.com/BlackMajikMan90/status/1746246873118384480

Jak na razie nie wiemy nic na temat gier, jakie pojawią się w ramach DCU. Jeśli jednak chodzi o produkcje z postaciami znanymi z komiksów DC, to już na początku przyszłego miesiąca na rynku zadebiutuje Suicide Squad: Kill the Justice League.