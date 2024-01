Peacemaker - dlaczego serial nie otrzyma rebootu? James Gunn odpowiada

fot. Warner Bros.

Dla wielu osób serial Peacemaker z 2022 roku, stworzony przez Jamesa Gunna i opowiadający o solowych przygodach Christophera Smitha AKA Peacemakera poznanego w filmowym Legion samobójców: The Suicide Squad, był sporym, pozytywnym zaskoczeniem. Ekskluzywna produkcja w ramach DCEU, która pojawiła się na HBO Max, zebrała doskonałe oceny od krytyków i widzów (kolejno 94% i 89% w serwisie Rotten Tomatoes), a nawet dostała nominacje do nagrody Emmy. Jednak w związku z porzuceniem dotychczasowego uniwersum DC, które zapoczątkował Zack Snyder w 2013 roku z filmem Czlowiek ze stali i rozpoczęciem nowego rozdziału pod wodzą Jamesa Gunna, pojawiło się wiele pytań o to, czy serial otrzyma drugi sezon, a nie reboot, który byłby dostosowany do nowego uniwersum - w końcu w Peacemakerze pojawili się członkowie Ligi Sprawiedliwości z DCEU, które już nie istnieje.

James Gunn postanowił odpowiedzieć na te pytania i rozwiać wątpliwości.

Peacemaker - dlaczego nie reboot?

Za pośrednictwem platformy Threads, Gunn odpowiedział na pytanie o to, czy nie będzie konfundujące stworzenie drugiego sezonu serialu, gdy ten wcześniej rozgrywał się w innym uniwersum i czy nie lepiej byłoby stworzyć nowej wersji od początku. W odpowiedzi stwierdził, że:

To moja ulubiona rzecz do robienia, to był największy oryginalny serial HBO Max w historii i mam na to sposób. Nic się nie będzie mieszać.

fot. zrzut ekranu