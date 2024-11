Gwiazda Gladiatora II mogła wystąpić w Fantastycznej Czwórce? Aktor komentuje

materiały prasowe

Reklama

Jedną z częściej przywoływanych plotek na temat obsady Fantastycznej Czwórki był Paul Mescal w roli Human Torch/Ludzkiej Pochodni. To nie byłaby jedyna gwiazda Gladiatora II w obsadzie filmu – w końcu potwierdzono, że w obsadzie są Pedro Pascal i Joseph Quinn. Aktor zdementował jednak te spekulacje w niedawnym wywiadzie.

Paul Mescal – wywiad

Pomimo wielu krążących na ten temat plotek, Mescal zaprzeczył, jakby kiedykolwiek Marvel Studios proponowało mu rolę Ludzkiej Pochodni.

Nie, nie, nie. Nie (śmiech). Nie sądzę, żeby... Nie sądzę, żeby to było dla mnie. To nie jest dla mnie. Myślę... Nie wychowałem się na tych filmach, nie pociągały mnie one. W tym sensie byłem raczej fanem Władcy Pierścieni. Tamte filmy mnie nie pociągały.

Zobacz także:

Fantastyczna Czwórka – fabuła, obsada, data premiery