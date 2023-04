James Bond - kandydaci wg fanów. Mocne nazwiska, zaskoczenia, a faworyt bez niespodzianki

Entertainment.ie

Nadchodzi nowy James Bond. Kto to będzie? Obecnie trwają poszukiwanie odtwórcy nowej roli, który będzie grać agenta 007 przez najbliższe lata. Producenci nie tylko chcą kompletnie nowego Bonda, który nada życia i świeżości serii, ale z tym związane też będą zmiany w podejściu do historii, by nie powtarzać tego, co było i postarać się dać coś nowego.

Portal ranker.com przygotował ranking aktorów, którzy są kandydatami fanów do roli agenta 007. Ranking został ułożony poprzez głosowanie użytkowników, węc obecnie jest to najbardziej miarodajny tego typu ranking w sieci. W głosowaniu wzięło udział 45 tysięcy osób.

Jako że producenci szukają aktora młodszego, część tych osób w rankingu nie ma szans. A niektórzy, jak Idris Elba, sami wyłączyli się z wyścigu pomimo tego, że właśnie widzowie bardzo chcieliby takiego Bonda. Nie jest wykluczone, że któryś z aktorów w rankingu zostanie wybrany. W plotkach mówiono ostatnio o szansach Aarona Taylora-Johnsona, który ledwo załapał się do TOP 10 w tym rankingu. W zestawieniu jest... jedna kobieta! Tę aktorkę wielu fani chciałoby w takiej roli.

