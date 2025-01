Trump wybrał trzech aktorów, którzy przywrócą stare dobre Hollywood. Będą jego "oczami i uszami"

Donald Trump ma nadzieję uczynić Hollywood „silniejszym niż kiedykolwiek”, mianując trzech aktorów „specjalnymi ambasadorami”, którzy będą jego „oczami i uszami” i sprawią, że biznes znów skupi się na Stanach Zjednoczonych.

Zaszczytem dla mnie jest ogłosićspecjalnymi ambasadorami w świetnym miejscu, które zmaga się jednak z wieloma problemami, chodzi o Hollywood w Kalifornii – napisał Trump. – Będą moimi Specjalnymi Wysłannikami, których zadaniem będzie sprowadzenie z zagranicy Hollywood, które straciło znaczną część interesów na rzecz Zagranicznych Krajów. Z POWROTEM, WIĘCEJ, LEPIEJ I SILNIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK PRZEDTEM! Te trzy bardzo utalentowane osoby będą moimi oczami i uszami, a ja zrobię to, co zasugerują. To znów będzie, jak Stany Zjednoczone Ameryki, Złoty Wiek Hollywood!