Kto zostanie kolejnym Bondem? Na liście bukmacherów po raz pierwszy pojawia się przyszła gwiazda MCU

fot. materiały promocyjne

Chociaż film Nie pora umierać pokazał śmierć agenta 007, to marka Jamesa Bonda jest wiecznie żywa i głośna. Niedawno w świecie kina zagrzmiało od wieści o odejściu dotychczasowych producentów serii i przekazaniu pałeczki i praw w ręce Amazon MGM Studios, które od teraz będzie w większości odpowiedzialne za planowanie kolejnych produkcji z ikonicznym agentem specjalnym. Wielu fanom i osobom z branży się to nie spodobało. W sukces takiego przedsięwzięcia nie wierzy nawet jeden z poprzednich 007, czyli Timothy Dalton.

Amazon ma teraz wolną drogę w kwestii wyboru kolejnego aktora do wcielenia w tą legendarną postać. Fani mają swoich kandydatów, a bukmacherzy co roku typują innych faworytów do tej roli. W tym roku nieoczekiwanie na liście pojawił się Pedro Pascal, którego wcześniej na próżno było szukać w podobnych zestawieniach. Co prawda jego szanse nie są wysokie, ale warto odnotować jego obecność. Ścisła czołówka nie ulega za to większym zmianom i jest porównywalna z wyborami fanów.

Zestawienie zostało sporządzone przez portal CBR.com na podstawie typowań bukmacherów MyBettingSites. Kto zostanie następcą Daniela Craiga?

Kto zostanie kolejnym Jamesem Bondem? Nowe typowanie

Jakiś czas temu wskazywaliśmy też typy na potencjalnych złoczyńców w nadchodzącym filmie:

Jeśli idzie o ewentualną antagonistkę, jedna z aktorek wyraźnie wysunęła się na czoło zestawienia:

