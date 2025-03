Najbardziej oczekiwane filmy lata 2025. Na szczycie nie Superman ani Marvel!

Marvel

Fandango, największy portal zajmujący się sprzedażą biletów do amerykańskich kin, regularnie przeprowadza filmowe sondy. Ponieważ sezon letni jest kluczowy dla sukcesu komercyjnych produkcji, serwis zapytał swoich użytkowników, na jaki film czekają najbardziej. To właśnie w tym okresie niemal co tydzień do kin trafia spektakularna premiera, mająca przyciągnąć tłumy widzów.

Najbardziej oczekiwane filmy lata 2025

Na liście znalazły się dwa filmy Marvela – Thunderbolts* i Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – a także komiksowy Superman i akcyjniak Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka. Jednak pierwsze miejsce zajmuje dość nieoczekiwany tytuł, co potwierdza siłę kultowej franczyzy Stevena Spielberga. Co ciekawe, w zestawieniu zabrakło jakiejkolwiek animacji!

Warto również zwrócić uwagę na różnorodność produkcji – to nie tylko wielkie blockbustery z budżetami rzędu 200 milionów dolarów. Wśród najbardziej wyczekiwanych tytułów znalazła się komedia Jeszcze bardziej zakręcony piątek, horror 28 lat później oraz film akcji osadzony w świecie Johna Wicka. To pokazuje, jak zróżnicowany będzie tegoroczny sezon letni w kinach, który zaczyna się na początku maja, a kończy wraz z sierpniem.