James Cameron: Efekty specjalne w Avatarze 2 są lepsze niż w Marvelu. "Thanos? Dajcie spokój"

Film Avatar 2 zbliża się wielkimi krokami - nie dziwi więc specjalnie, że jego reżyser, James Cameron, dwoi się i troi, aby wypromować w mediach swoją produkcję. Teraz w rozmowie z serwisem Collider legendarny twórca po raz kolejny postawił na bezkompromisowość wypowiedzi. I tak w jego ocenie efekty specjalne w nadchodzącym dziele osadzonym w świecie Pandory są znacznie lepsze niż w poszczególnych odsłonach Kinowego Uniwersum Marvela.

Cameron zdecydował się pochwalić firmę WETA Digital, która przygotowywała CGI nie tylko do Avatara 2, ale również do filmów Avengers: Koniec gry i Avengers: Wojna bez granic:

Chcę tylko powiedzieć, że nie zamierzam dyskredytować kinowych uniwersów Marvela i DC. Ale jeśli chodzi choćby o pokazanie emocji na twarzach konkretnych postaci w naszym filmie... Thanos? No dajcie spokój. Bez przesady. Widziałeś już Istotę wody. Te efekty (w filmach Marvela - przyp. aut.) nie są nawet blisko. To właśnie zrobiła WETA Digital.

Z drugiej strony reżyser pochwalił Marvela za to, że przyczynia się on do "budowania wielkości branży"; w jego ocenie fakt tworzenia w obrębie MCU kolejnych szeroko zakrojonych projektów filmowych sprawia, że w świecie efektów specjalnych pojawiają się naprawdę utalentowane osoby.

Niezwykle istotny jest także kontekst powyższej wypowiedzi. Cameron pochwalił bowiem firmę zajmującą się efektami specjalnymi w momencie, gdy zmaga się ona z pewnym kryzysem wizerunkowym. Pracujący dla niej Logan Preshaw ujawnił niedawno, że choć jest naprawdę zadowolony ze swoich dokonań przy Avatarze 2, nie może tak powiedzieć o wynagrodzeniu z tego tytułu:

Jako artysta od grafik koncepcyjnych otrzymywałem jedynie płacę minimalną. Od czasu, gdy odpowiadałem za seriale animowane, moja pensja zmalała o 10 dolarów na godzinę. Wielu artystów od efektów praktycznych dostało podobną zapłatę.

