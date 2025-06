Nowy film Jamesa Camerona: brutalne fantasy z potworami i elfami-ludojadami!

Fot. Youtube, Avatar

Reklama

James Cameron oficjalnie ogłosił 8 czerwca w mediach społecznościowych, że Lightstorm Entertainment zakupiło prawa do książki fantasy Diabły. Jej autorem jest Joe Abercrombie, a światowa premiera powieści odbyła się w maju 2025 roku, a w Polsce książka została wydana na początku czerwca. Reżyser już pracuje nad scenariuszem - wspólnie z Abercrombiem!

O czym są Diabły?

Mroczna historia fantasy skupia się na specjalnym oddziale potworów, który zostaje wynajęty, by ocalić Europę przed plagą elfów... żywiących się ludźmi.

Cameron przyznał, że od lat jest fanem twórczości Abercrombie’ego, ale to właśnie jego najnowsza książka porwała go do tego stopnia, że postanowił wykupić prawa do ekranizacji.

– Świeżość stworzonego świata i bohaterów w Diabłach zmusiła mnie do działania. Kupiłem książkę i postanowiłem pracować z Joem nad przeniesieniem jej na ekran. Nie mogę się doczekać, aż wejdę do tego świata – napisał reżyser. – Ożywienie tych postaci będzie wspaniałym, nowym wyzwaniem. Ale najpierw muszę zakończyć pracę nad Avatarem: Ogień i popiół.

Joe Abercrombie dodał w swoim oświadczeniu, że nie wyobraża sobie lepszego reżysera do ekranizacji jego książki. To więc oficjalne: Diabły będą kolejnym projektem Camerona po premierze Avatara 3, zaplanowanej na grudzień 2025 roku.

Wcześniej reżyser zapowiadał film oparty na książce Ghosts of Hiroshima autorstwa Charlesa Pellegrino – opowieść opartą na faktach o osobie, która przeżyła oba wybuchy bomb atomowych w Japonii. Cameron planuje ten projekt od lat, ale wygląda na to, że jeszcze nie nadszedł jego czas.

Tak prezentuje się opis fabuły według wydawnictwa Mag:

Szerzą się głód i zarazy, w każdym cieniu czają się potwory, a chciwi książęta są zainteresowani wyłącznie realizacją własnych ambicji. Jedno tylko jest pewne: elfy powrócą, a wtedy pożrą wszystkich.

Czasem jedyne drogi ku światłu wiodą przez najczarniejszy mrok, a człowiek prawy nie waży się na nie wkroczyć.

Taki właśnie sekret skrywa Kaplica Świętej Konieczności, ukryta głęboko w podziemiach cudownego Niebiańskiego Pałacu. Nie ma grzechów, których nie popełniliby tworzący jej trzódkę skazańcy i potwory, nie ma granic, których by nie przekroczyli, nie ma misji, której nie obróciliby w krwawą rzeź.

A teraz nieszczęsny brat Diaz musi znaleźć sposób, by przekonać tych najgorszych z najgorszych do służby w szczytnej sprawie. Mają posadzić złodziejkę na trojańskim Wężowym Tronie i zjednoczyć rozdarty Kościół w obliczu nadciągającej apokalipsy.

Kiedy udajesz się do piekła, warto mieć diabły za towarzyszy.

James Cameron o Diabłach

- Jak mam opisać Diabły? Błyskotliwa przygoda w klimacie horroru? Epicka walka dobra ze złem - choć przez większość czasu trudno powiedzieć, kto jest po której stronie? Pokręcona, stylowa wyprawa po alternatywnym średniowieczu, gdzie twoją jedyną nadzieją na przetrwanie są… potwory?