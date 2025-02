Czy powstanie serialowy prequel Rodziny Soprano? Michael Gandolfini studzi entuzjazm

fot. HBO

Rodzina Soprano to bez wątpienia jeden z najważniejszych, najpopularniejszych i najlepszych seriali, jakie powstały. Niestety już ponad dekadę temu zmarł James Gandolfini, czyli odtwórca roli słynnego Tony'ego Soprano. Serial dobiegł końca i chociaż doczekał się filmowego prequela, w którym rolę Tony'ego odegrał syn aktora, Michael Gandolfini, to fanom jest nadal mało. Michaela w najbliższym czasie będzie można oglądać w serialu Daredevil: Odrodzenie. Ale czy byłby skłonny powrócić do roli ojca w prequelowym serialu?

Czy powstanie serialowy prequel Rodziny Soprano?

Michael Gandolfini odpowiedział na to palące pytanie.

To świat Davida [twórcy Rodziny Soprano]. Ostatecznie to od niego wszystko zależy. Wiem, że obecnie pracuje nad innymi rzeczami, które nie są związane z Rodziną Soprano, a które też są ekscytujące.

Gandolfini przyznał też, że chętnie pracowałby znów z twórcą, ale wątpi, że przyjdzie mu się wcielić w rolę Tony'ego Soprano.

Myślę, że Tony już będzie odpoczywać, ale kto wie? Moim zdaniem ta postać zamknęła już swój rozdział.

