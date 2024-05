TA gwiazda Marvela chce zostać nowym Batmanem. Czy mógłby go zagrać w DCU Jamesa Gunna?

fot. materiały prasowe

Wciąż nie wiadomo, kto mógłby zostać nowym Batmanem w The Brave and the Bold Jamesa Gunna, ale pierwszy ochotnik już się zgłosił. To Winston Duke, który wcielał się w M'Baku w Czarnej Panterze. W wywiadzie dla /Film aktor z podekscytowaniem mówił o możliwości zagrania Mrocznego Rycerza. Duke jest absolutnym nerdem, więc samo pytanie sprawiło mu ogromną radość.

- Słuchaj, stary, możesz zacząć tę kampanię? Powiedziałbym, że rzucam ci wyzwanie, abyś nalegał na mnie w tych wszystkich mediach społecznościowych. Zdobądź swoją społeczność, która cię poprze. Bardzo chciałbym to zrobić jako Batman. Z radością przyjmę każdą okazję do poznania nowych postaci i zmiany narracji wokół niektórych zakorzenionych pomysłów na temat teg0, jak oni powinni wyglądać, brzmieć i występować. Totalnie jestem za tym.

Warto zaznaczyć, że Duke już ma pewne doświadczenie ze światem Batmana. Pracował nad serią podcastową Batman Unburied, który osiągnął sukces na Spotify. Już wiadomo, że powstanie jego kontynuacja.

