Czy Contraband nadal powstaje? Twórcy zabierają głos w temacie

Zapowiedziana w 2021 roku Contraband — będąca efektem współpracy pomiędzy Xboxem a Avalanche Studios (znanym z serii Just Cause) — wciąż nie doczekała się szerszej prezentacji. Ba! Nie zobaczyliśmy nawet żadnych materiałów przedstawiających rozgrywkę, poza oczywiście zwiastunem ujawniającym sam projekt. Teraz, po latach ciszy, studio wreszcie zabrało głos.

Na swoim profilu na LinkedIn szwedzkie studio opublikowało ofertę pracy na stanowisko Senior DevOps Engineer do zespołu pracującego właśnie... nad Contraband. Ogłoszenie to wskazuje, że prace nad grą nadal trwają i możliwe, że już wkrótce usłyszymy coś więcej na jej temat.

Oferta skierowana jest do osób gotowych do pracy nad „kolejnym dużym tytułem AAA”. To mocny sygnał, że Contraband wciąż jest w produkcji, a studio aktywnie poszukuje specjalistów do ukończenia projektu. Być może już niebawem usłyszymy więcej w sprawie czteroletniej medialnej ciszy, jaka zapadła wokół gry — gry, o której wiele osób zdążyło już zapomnieć, że w ogóle została zapowiedziana.